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«Самый опасный предмет»: как коронавирус проникает в дома 

Газета.Ru и ещё 22 1 час назад
«Самый опасный предмет»: как COVID проникает в дома
Фото: ТАСС
Врач-терапевт назвала самый опасный предмет во время пандемии COVID-19 — им оказалась обычная медицинская маска, если использовать ее неправильно. Некоторые люди носят одну и ту же маску по паре недель, неаккуратно снимают ее, носят в кармане — это создает самые благоприятные условия для выживания коронавируса.
Обычная медицинская маска, используемая неправильно, может стать самым опасным предметом для человека в разгар пандемии коронавируса. Об этом газете «Вечерняя Москва» заявила врач-терапевт Лариса Алексеева.

«У нас есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше», — отметила она.

По словам Алексеевой, часто такие люди «просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман — потом теми же руками трогают лицо». Эту же маску они могут надеть снова, отнести домой — а в тепле и при высокой влажности коронавирус чувствует себя очень комфортно. Врач подчеркнула, что такое отношение к средствам индивидуальной защиты очень опасно.
Маски необходимо носить в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора: не дольше пары часов, утилизировать в герметичном пакете, снимать — не касаясь лица.
Важно соблюдать и другие правила безопасности: мыть продукты в упаковке, обрабатывать антисептиком пакеты, доставленные курьером, не забывать мыть обувь и стирать одежду, чтобы не занести вирус домой. Для противовирусной обработки хватит простого мыла или спиртового раствора (не менее 70%).
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил ранее, что вернуться к полноценной жизни российское общество вряд ли сможет раньше февраля 2021 года.

«На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Цепочка передачи вируса должна быть разорвана», — отметил Мурашко.

Он также призвал продолжать носить защитную маску на улице, если рядом есть большое количество людей. А вот за городом можно ходить и без маски, добавил он — главное, чтобы вокруг не было толпы.

«Если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам — здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска — это барьер, она сдерживает вирус», — заявил глава министерства здравоохранения России.

Из-за того, что препарата от коронавируса пока нет, инфекция не управляема фармацевтически, добавил Мурашко. Кроме того, еще не сформировался коллективный иммунитет. Маски можно будет снимать после решения этих двух проблем.
В начале лета мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что возвращение к нормальной жизни после эпидемии коронавируса в Москве займет год.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова его психология, и слава богу. Думаю, через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — отметил он.

По словам градоначальника, масочный режим придется продлить до октября, однако обязательное использование средств индивидуальной защиты может понадобиться и до следующего февраля.

«Город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть триллиона рублей, и еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета», — добавил Собянин.

При этом он подчеркнул, что от крупных проектов столица отказываться не намерена — их реализация «послужит дополнительным драйвером выхода экономики из спада».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Собянина о «возвращении к нормальной жизни» через год.

«С какими-то прогнозами, наверно, все-таки должны выступать люди, которые основывают свои суждения на мнении специалистов, эпидемиологов, медиков», — считает представитель Кремля.

Тем не менее, признал пресс-секретарь Путина, Собянин обладает сведениями о положении дел в столице.
Он также напомнил, что в целом по России специалисты констатируют позитивную динамику.

«Ситуация стабилизируется и постепенно улучшается. С какими-то более долгосрочными прогнозами, вы знаете, все выступают весьма осторожно», — добавил пресс-секретарь Путина.

В конце сентября президент РФ заявил, что хотел бы избежать повторения ситуации весны 2020 года с введением жесткого карантина. По словам Путина, все зависит от того, насколько ответственно каждый из жителей страны будет подходить к мерам безопасности.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — сказал глава государства.

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Общество , Другое , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Вечерняя Москва
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