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В Подмосковье нашли «кровавые грибы» 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
В Подмосковье нашли «кровавые грибы»
Фото: pixabay.com
Таинственные грибы оказались обыкновенными трутовиками.
Любители тихой охоты Московской области этой осенью стали замечать необычные грибы, испускающие «слезы» кроваво красного цвета.
В региональном комитете лесного хозяйства ответили на беспокойство граждан успокаивающе. Оказалось, что подобное явление совершенно не удивительно и происходит с простыми трутовиками. На подобных грибах красные капли могут возникать из-за резкой смены погоды от засушливой к влажной.
Суть процесса, носящего название гуттанация, заключается в следующем. Трутовики в засушливые периоды времени запасают некоторое количество влаги, которое потом, при начале дождей, удаляется из-за отсутствия необходимости в нем. Цвет жидкости при выделении из гриба определяется пигментом внутри него.
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Общество , Московская область
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