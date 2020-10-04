В Подмосковье нашли «кровавые грибы» 

Таинственные грибы оказались обыкновенными трутовиками.

Любители тихой охоты Московской области этой осенью стали замечать необычные грибы, испускающие «слезы» кроваво красного цвета.

В региональном комитете лесного хозяйства ответили на беспокойство граждан успокаивающе. Оказалось, что подобное явление совершенно не удивительно и происходит с простыми трутовиками. На подобных грибах красные капли могут возникать из-за резкой смены погоды от засушливой к влажной.

Суть процесса, носящего название гуттанация, заключается в следующем. Трутовики в засушливые периоды времени запасают некоторое количество влаги, которое потом, при начале дождей, удаляется из-за отсутствия необходимости в нем. Цвет жидкости при выделении из гриба определяется пигментом внутри него.