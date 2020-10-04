Познер раскрыл планы США «наказать» Россию

"На всякий случай вновь вспомнить о так называемом "вмешательстве России" в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций", — высказался Познер.