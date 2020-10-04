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«Требуют крови»: Познер рассказал о планах США «наказать» Россию 

РИА Новости и ещё 3 54 минуты назад
Познер раскрыл планы США «наказать» Россию
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
Появление провокационных плакатов про Россию в США опасно, поскольку это играет на "антирусских настроениях", которые возникли в стране довольно давно, заявил в беседе с Россотрудничеством журналист и телеведущий Владимир Познер.
Ранее глава Конгресс русских американцев (CRA) попросил компанию Manhattan Mini Storage в Нью-Йорке убрать провокационный плакат с надписью "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие". Глава конгресса Наталья Сабельник подчеркнула, что содержание баннера дискриминирует русскоязычных жителей Соединенных Штатов и допустила, что авторы лозунга, вероятно, подразумевали якобы имевшее место вмешательство России в выборы президента страны.
Телеведущий напомнил, что Демократическая партия уже обвиняла Россию во "вмешательстве" в американские выборы после поражения в 2016 году, хотя никаких доказательств не было предъявлено.

"На всякий случай вновь вспомнить о так называемом "вмешательстве России" в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию и будут требовать крови. Грубо говоря — новых санкций", — высказался Познер.

Он допустил, что, даже если кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержит победу на выборах, Вашингтон не упустит возможность "наказать" Москву.

"И в этом случае это довольно опасный ход", — отметил журналист.

Как ранее заявил директор ФБР Кристофер Рэй, российская сторона якобы пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Россию, Китай и Иран в желании вмешаться в избирательную кампанию в 2020 году. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.
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Общество , В мире , Джозеф Байден , Владимир Познер , ФБР , Демократическая партия США , США
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