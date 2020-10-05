К Камчатке движутся пятна неизвестного происхождения

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Greenpeace сообщила о неизвестных загрязнениях на Камчатке 

BFM.RU и ещё 19 1 час назад
Экологи Greenpeace зафиксировали несколько загрязнений в виде пятен неизвестного происхождения на Камчатке. Одно из них движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-камчатского заказника — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки», говорится в сообщении экологов.
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Сотрудники организации отправилась в экспедицию на Камчатку, чтобы зафиксировать факт загрязнения акватории Халактырского пляжа и соседних бухт, о чем стало известно на днях. Пока активисты успели осмотреть несколько бухт к югу от Петропавловска-Камчатского — Вилючинскую, Спасения, Безымянную и другие.

«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — сообщил руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.

Ранее сообщалось, что на побережье Камчатки произошло загрязнение океана, причина этого сейчас выясняется. В результате сообщалось о мертвыз морских животных в акватории Халактырского пляжа, вода поменяла цвет и консистенцию.
Местные власти сообщили, что в пробах воды было обнаружено значительное превышение нефтепродуктов и фенола. Возбуждено несколько уголовных дел.
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Общество , Видео , Экология , Массовое отравление , ЮНЕСКО
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