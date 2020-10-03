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"Отправлю домой в Юрмалу": Норкин одернул гостя в студии

Майк Габриелян
7 минут назад
Российский телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» поднял вопрос русофобии. В частности, речь зашла о русских в Прибалтике. Это возмутило одного из гостей - латвийского актера Андриаса Лиелайса, сообщает «Царьград». Однако Норкин одернул его, попросив замолчать.
"Отправлю домой в Юрмалу": Норкин одернул гостя в студии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сначала Норкин предложил гостям обсудить, почему на Западе часто навязывают стереотип, что все русские угрюмы, агрессивны и склонны к алкоголизму.
Для примера привели интервью с американскими молодыми людьми. Они рассказали, что плохое мнение о русских у них сложилось еще в школе. Россию часто ругали учителя, а в учебниках преподносилась негативная информация.
«Я боялась, что русские могут связать или убить», - рассказала одна из девушек. Стереотип развеялся после окончания школы, когда она пообщалась с русскими людьми.
Норкин вспомнил не только о Западе, но и о Прибалтике. При этом гость шоу Андриас Лиейлас перешел на повышенный тон. Он начал кричать, что русских в Прибалтике никто не притесняет.
Темпераментный прибалт возмутил Норкина, и он заставил замолчать гостя.
«Еще раз будете с места кричать, я вас отправлю домой — в Юрмалу», — заявил Норкин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что оголившийся на закате вдовец Норкин взбудоражил фанаток.
Общество,Андрей Норкин,Царьград ТВ,Юрмала,
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