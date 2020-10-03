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Вирусолог не исключил «всплеск» коронавируса весной 2021 года 

RT на русском и ещё 1 29 минут назад
Вирусолог описал следующий всплеск коронавируса в России
Фото: РИА Новости
Следующий «всплеск» заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной 2021 года. Об этом заявил в беседе с URA.RU профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Коронавирус в нашей популяции, видимо, очень надолго. Вопрос в том, насколько будет существенен прирост заболевших и сколько будет тяжёлых случаев. Насчёт тяжёлых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет», — заявил он в беседе с URA.RU.

Вирусолог отметил, что быстрого спада заболеваемости COVID-19 не прогнозируется.

«За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может к лету», — добавил Аграновский.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу.
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Общество , Виктор Малеев , МГУ , РАН , Роспотребнадзор , РИА Ura.ru
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