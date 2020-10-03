Познера возмутила "опасная игра" американцев

Журналист Владимир Познер
осудил американских политиков, повесивших в Нью-Йорке
антироссийский баннер. По его словам, такой приём недопустим и опасен.
«Это опасная история в том смысле, что это играет на антирусские настроения, которые возникли довольно давно. Я имею в виду еще в 2016 году, когда Демократическая партия и средства массовой информации, которые ее поддерживают, стали обвинять Россию во вмешательстве в избирательный процесс», - сказал Познер.
Он отметил, что Демократическая партия объяснила свое поражение «вмешательством» России и начала обвинять Трампа в сговоре с Кремлем. Хотя никаких доказательств не было, остался осадок, что «Россия посмела вмешаться в избирательный процесс».
Теперь Демократическая партия вновь разыгрывает русскую карту, чтобы в случае проигрыша обвинить Россию и требовать новых санкций.
«Если они выиграют, то они скажут: вот, несмотря на русское вмешательство, мы победили, но мы им этого не простим, и нужно их наказать, чтобы они понимали, что вмешиваться в дела Соединенных Штатов мы никому не позволим. И в этом случае это довольно опасный ход», - заметил журналист.
В преддверии президентских выборов в США, в центре Манхэттена появился рекламный баннер «Голосуйте, потому что русские уроки слишком дороги». Кампанию с такими лозунгами развернули в соцсетях сторонники кандидата Байдена. Баннер возмутил многих жителей страны.
«Речь идет об этнической дискриминации, которая затрагивает русскоязычных жителей США», – заявила в интервью РИА Новости Наталья Сабельник, глава Конгресса русских американцев (CRA).
Эксперты считают, что «русский вопрос» будет непременно разыгран на выборах.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что конгрессмен назвал Бутину жертвой неистовой русофобии в США.