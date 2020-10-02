В Удмуртии в этом году ликвидировали 50 свалок 

Ликвидацию 50 свалок, на которых скопилось около 6 тыс. тонн отходов, завершили в Удмуртии по национальному проекту "Экология", сообщил в пятницу глава республики Александр Бречалов на своей странице "ВКонтакте" в рубрике "Итоги недели".

"Завершены все работы по ликвидации несанкционированных свалок, которые мы планировали на этот год. В рамках национального проекта "Экология" нам было выделено более 37 млн рублей. Всего на площади 30 га вывезено порядка 6 тыс. тонн отходов. В 15 районах республики ликвидировано 50 свалок, 20 из них — в Кизнерском районе", — сказал Бречалов.

По его словам, самую большую свалку ликвидировали вблизи деревни Зюзино Шарканского района, за несколько лет там скопилось 830 тонн мусора.

В нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохра