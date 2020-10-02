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В Чечне открыли новый автовокзал

ТАСС
2 часа назад
Новый автовокзал, рассчитанный на обслуживание до 500 пассажиров в день, открыли в чеченском городе Курчалой. Объект построили за счет привлечения частных инвестиций.
В Чечне открыли новый автовокзал
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Несмотря на пандемию, которая нарушила обычный уклад жизни во всем мире, в Чеченской Республике ни на день не останавливается строительство важных объектов инфраструктуры. Новая автостанция будет обслуживать маршруты с общим объемом перевозок до 500 пассажиров в день и обеспечит рабочими местами 25 человек", - отметил на открытии председатель правительства региона Муслим Хучиев.
На территории автостанции также созданы торговые помещения для индивидуальных предпринимателей. Стоимость строительства составила 40 млн рублей. "Во всем Курчалоевском районе в последние годы произошли большие преобразования, благодаря чему район демонстрирует высокие показатели роста объема инвестиций, развития социальной и экономической сферы. Открытие современного транспортного узла станет импульсом для дальнейшего развития этого района", - добавил премьер-министр республики.
Министерством транспорта и связи Чеченской Республики также были привлечены дополнительные инвестиции на приобретение 18 микроавтобусов.
Общество,Муслим Хучиев,Минтранс РФ,Чеченская Республика,
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