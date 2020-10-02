В Чечне открыли новый автовокзал

Новый автовокзал, рассчитанный на обслуживание до 500 пассажиров в день, открыли в чеченском городе Курчалой. Объект построили за счет привлечения частных инвестиций.

На территории автостанции также созданы торговые помещения для индивидуальных предпринимателей. Стоимость строительства составила 40 млн рублей. "Во всем Курчалоевском районе в последние годы произошли большие преобразования, благодаря чему район демонстрирует высокие показатели роста объема инвестиций, развития социальной и экономической сферы. Открытие современного транспортного узла станет импульсом для дальнейшего развития этого района", - добавил премьер-министр республики.