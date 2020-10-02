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СберИндекс и портал «Рамблер» узнали, чему россиян учили в школе 

Сергей Василенок 32 минуты назад
СберИндекс и портал «Рамблер» узнали, чему россиян учили в школе
Фото: РИА Новости
«Спокойнее смотреть на мир с задней парты», — так ответило 35% участников опроса «А чему вас учили в школе?», который для СберИндекса провёл портал «Рамблер». *
Ещё 31% опрошенных в качестве главного навыка, полученного в среднем образовательном заведении, назвали «вычитать и умножать», а 28% запомнили, что «велик и могуч русский язык». Лишь 6% вынесли из школы и пронесли в жизнь знание о том, что «Волга впадает в Каспийское море».
Хит-парад любимых учителей с точки зрения участников опроса выглядит так: на первом месте — классный руководитель (27%), на втором — учитель математики (23%), на третьем — учитель труда, физкультуры или НВП/ОБЖ (21%). С теплотой респонденты вспоминают учителей литературы (19%), а также преподавателей иностранного языка — «англичанок», «француженок», «испанок» и других.
Также опрос предлагал указать профессию, которую респонденты получали в старших классах в Учебно-производственном комбинате. Так, вместе с дипломом о среднем образовании выпускники получали навыки токаря или слесаря (14%), водителя или механика (12%), программиста (6%), оператора ЭВМ или машинистки (5%). Наиболее редкими профессиями, которые можно было освоить, стали парикмахер и повар (1%). Ещё 20% опрошенных обучали чему-то другому, а у 42% в школе вообще не было профессиональной подготовки.
*Опрос для СберИндеса проходил 30.09.2020–01.10.2020.
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