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Мурашко назвал важный аспект борьбы с коронавирусом

RT на русскомиещё 14
56 минут назад
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал важный аспект борьбы с коронавирусом.
Мурашко назвал важный аспект борьбы с коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На сегодняшний день принципиально важно поведение населения, чтобы обезопасить себя от заболевания, в том числе сохранить наш привычный образ жизни, для этого нужно обезопасить себя определёнными небольшими мерами», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение в стране жёстких ограничений из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией пока не обсуждается.
В Роспотребнадзоре заявили, что новые ограничительные меры могут ввести, если ситуация будет ухудшаться.
Общество,Михаил Мурашко,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,РИА Новости,Россия,
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