Кадыров вмешался в дело Навального 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске , а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.

Вчера политик заявил, что за преступлением, совершенным против него, стоит президент России Владимир Путин . Сегодня Кадыров назвал это обвинение Навального субъективным и бездоказательным, а его самого — очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России.

Он призвал оппозиционера быть человеком, который любит родину, а не поливает ее грязью, не преследовать личные корыстные цели и не пиарить свою персону. Кадыров выразил уверенность, что если бы Навального хотели убить, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения его жизни, а немецкому самолету не позволили бы приземлиться в Омске.