Кадыров вмешался в дело Навального 

Политику Алексею Навальному следовало обвинить в своем отравлении главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сам Кадыров заявил в своем телеграме.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.
Вчера политик заявил, что за преступлением, совершенным против него, стоит президент России Владимир Путин. Сегодня Кадыров назвал это обвинение Навального субъективным и бездоказательным, а его самого — очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России.
Он призвал оппозиционера быть человеком, который любит родину, а не поливает ее грязью, не преследовать личные корыстные цели и не пиарить свою персону. Кадыров выразил уверенность, что если бы Навального хотели убить, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения его жизни, а немецкому самолету не позволили бы приземлиться в Омске.
«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. Подумай об этом, дарю идею», — добавил глава Чечни.