Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кадыров вмешался в дело Навального 

Артём Кульша 42 минуты назад
Политику Алексею Навальному следовало обвинить в своем отравлении главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сам Кадыров заявил в своем телеграме.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.
Вчера политик заявил, что за преступлением, совершенным против него, стоит президент России Владимир Путин. Сегодня Кадыров назвал это обвинение Навального субъективным и бездоказательным, а его самого — очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России.
Он призвал оппозиционера быть человеком, который любит родину, а не поливает ее грязью, не преследовать личные корыстные цели и не пиарить свою персону. Кадыров выразил уверенность, что если бы Навального хотели убить, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения его жизни, а немецкому самолету не позволили бы приземлиться в Омске.

«Кстати, а почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. Подумай об этом, дарю идею», — добавил глава Чечни.

Комментарии 119
Общество , Видео , Алексей Навальный , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Омск , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
В российском военном училище произошла трагедия
В российском военном училище произошла трагедия
Что стало с политиком Григорием Явлинским
Что стало с политиком Григорием Явлинским
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
Видео
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение