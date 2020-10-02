СМИ: московские школы могут перейти на дистационку 

После осенних школьных каникул учеников могут перевести на дистанционное обучение, заявил «Интерфаксу» источник в московской администрации . Позиция столичных чиновников связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил предстоящие школьные каникулы. Отдых у школьников начнется с 5 октября и продлится две недели вместо одной, как это принято в обычных условиях.

Собеседник агентства в столичной администрации подчеркнул, что сразу после каникул школы в Москве возможно переведут на дистанционный режим работы на 2-3 недели. Причиной ограничительной меры может послужить эпидемическая ситуация, которая, по прогнозам специалистов, ухудшится к середине октября.