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СМИ: московские школы могут перейти на дистационку 

Павел Тиунов 6 минут назад
После осенних школьных каникул учеников могут перевести на дистанционное обучение, заявил «Интерфаксу» источник в московской администрации. Позиция столичных чиновников связана с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил предстоящие школьные каникулы. Отдых у школьников начнется с 5 октября и продлится две недели вместо одной, как это принято в обычных условиях.
Собеседник агентства в столичной администрации подчеркнул, что сразу после каникул школы в Москве возможно переведут на дистанционный режим работы на 2-3 недели. Причиной ограничительной меры может послужить эпидемическая ситуация, которая, по прогнозам специалистов, ухудшится к середине октября.
О переводе московских школьников на «удаленку» до этого заявлял бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он раскритиковал решение Собянина о продлении каникул, подчеркнув, что детей нужно сразу отправлять на дистанционное обучение. Таким образом, по его словам, школьникам не придется наверстывать материал, и снизится риск заболевания, когда «они снова сядут за парты».
Комментарии
Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Интерфакс
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