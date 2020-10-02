Обвинения политика Алексея Навального и либеральной общественности в адрес омских врачей переходят границы этики и здравого смысла. Об этом сказано в заявлении Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения, опубликованном на ее сайте.

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.

Вчера политик заявил, что главный врач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. Сегодня Омская областная организация профсоюза работников здравоохранения обвинила Навального и его сторонников в переходе границ этики и здравого смысла, очернении тех, кто спас политику жизнь, хамском оскорблении докторов, манипулировании информацией.

«Людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки», — сказано в заявлении организации.

В нем подчеркивается, что благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив и этот факт невозможно отрицать.