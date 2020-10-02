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Источник: школы в Москве могут перейти на дистанционное обучение с 19 октября 

Газета.Ru 53 минуты назад
Московские школьники могут вернуться к дистанционному обучению с 19 октября, после двухнедельных осенних каникул, рассказал источник в городской администрации в пятницу. Об этом пишет "Интерфакс".

"Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели", — сказал источник.

Он уточнил, что власти рассматривают такой вариант из-за роста доли школьников и студентов среди заразившихся.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что продлил школьные каникулы до двух недель, чтобы препятствовать распространению коронавируса. В Москве вирусом заразились 297 729, выздоровели 251 018, погибли 5 282 человека.
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Общество , Видео , Новости Москвы , Сергей Собянин , Интерфакс
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