Московские школьники могут вернуться к дистанционному обучению с 19 октября, после двухнедельных осенних каникул, рассказал источник в городской администрации в пятницу. Об этом пишет "Интерфакс".

"Скорее всего, школы города после 19 октября ждет весенний сценарий, то есть переход на дистанционное обучение как минимум на две-три недели", — сказал источник.

Он уточнил, что власти рассматривают такой вариант из-за роста доли школьников и студентов среди заразившихся.