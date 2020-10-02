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«Он бы сдох»: Мясников обрушился на Навального 

Артём Кульша 45 минут назад
Политик Алексей Навальный сдох бы, если бы омские медики этого хотели. Об этом врач Александр Мясников заявил в своем телеграме.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.
На днях политик заявил, что главный врач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. Сегодня Мясников выразил уверенность, что, если бы омские медики хотели смерти Навального, он сдох бы еще в первый день; что у политика нет совести; что он «*** (обнаглел. — Прим. ред.)»; что его высказывание отвратительное и возмутительное.

«Днем ранее этот тип обвинил в своем отравлении президента России. Теперь медиков. Потом он вернется в нашу страну и станет дышать одним с нами воздухом. С нашей стороны это уже не толерантность, а какое-то малодушное всепрощение!» — подытожил врач.

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Общество , Видео , Алексей Навальный , Александр Мясников
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