«Он бы сдох»: Мясников обрушился на Навального 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в медицинский комплекс «Шарите» (Charite) в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября Навальный был выписан из больницы.

На днях политик заявил, что главный врач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. Сегодня Мясников выразил уверенность, что, если бы омские медики хотели смерти Навального, он сдох бы еще в первый день; что у политика нет совести; что он «*** (обнаглел. — Прим. ред.)»; что его высказывание отвратительное и возмутительное.