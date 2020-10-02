Коронавирусная инфекция по-прежнему является очень серьезной угрозой. Об этом главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил в своем фейсбуке.

Он рассказал, что эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее, так как количество заболевших COVID-19 растет, в том числе растет количество больных старше 65 лет (меньше 15% летом, 20-25% сейчас). В настоящее время, согласно подсчетам врача, в Москве более 1,5 тысячи человек болеют коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. По его словам, это реально много.

«COVID-19 — это по-прежнему очень серьезная угроза», — заявил Проценко.

Он назвал рост заболеваемости ею осенью ожидаемым, так как в это время года наблюдается сезонный рост вирусных инфекционных заболеваний.

На вопрос «Что делать?» врач ответил советами носить маски в общественных местах, правильно мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию, не собираться большими компаниями, по возможности работать удаленно, обращаться за медицинской помощью в случае недомогания во избежание тяжелых последствий и, главное, сделать прививку от гриппа.