Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео 

Туристы в Крыму искупались вместе с дельфинами. Большая стая обитателей Черного моря подплыла практически к берегу, и составила компанию отдыхающим.

Очевидцы сняли на видео импровизированное «выступление» выныривающих дельфинов. Примечательно, что следом за играющимися млекопитающими из воды стали выпрыгивать и другие крупные рыбы.

В этом году морские жители нередко попадают в объективы камер отдыхающих. Так, в начале сентября на одном из крымских пляжей заметили пару дельфинов, которая плескалась у самой кромки воды. Они некоторое время плавали вдоль побережья, не обращая внимания на людей.