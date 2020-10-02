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Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Туристы в Крыму искупались вместе с дельфинами. Большая стая обитателей Черного моря подплыла практически к берегу, и составила компанию отдыхающим.
Очевидцы сняли на видео импровизированное «выступление» выныривающих дельфинов. Примечательно, что следом за играющимися млекопитающими из воды стали выпрыгивать и другие крупные рыбы.
В этом году морские жители нередко попадают в объективы камер отдыхающих. Так, в начале сентября на одном из крымских пляжей заметили пару дельфинов, которая плескалась у самой кромки воды. Они некоторое время плавали вдоль побережья, не обращая внимания на людей.
Общество , Видео
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