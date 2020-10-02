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Названы сроки победы над коронавирусом в России 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Названы сроки победы над коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что следует считать победой над коронавирусом и когда этот момент может наступить.
В интервью радио Sputnik специалист заявил, что коронавирус останется в человеческой популяции. Победой над ним можно считать легкое течение болезни, при котором люди смогут относиться к этой инфекции так же, как к другим вирусам этого типа.

"Но до нее (победы. — Прим. ред.) еще далеко. Боюсь, это займет не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года", — спрогнозировал Альтштейн.

Он считает, что сейчас в России наступила вторая волна эпидемии.

"Если сегодня мы имеем уже девять тысяч, что там осталось до 11 тысяч, которые были у нас весной", — сказал Альтштейн.

Ученый призвал снизить количество контактов с другими людьми, носить маски, чаще мыть руки, по возможности перейти на удаленку, а также принимать витамин D. Все это, подчеркнул вирусолог, поможет обезопасить себя от инфекции и ослабить эпидемию.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Уже зафиксировано более 34 миллионов случаев заражения. Свыше миллиона пациентов умерли. Больше всего инфицированных — в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 970 тысяч выздоровели и свыше 21 тысячи скончались. За минувшие в сутки в стране зафиксировали 9412 случая инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Анатолий Альтштейн , ИА Sputnik
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