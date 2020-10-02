Россияне заявили о неготовности сдавать ЕГЭ после «дистанционки» 

Большинство опрошенных на портале Рамблер, а именно 91%, относятся к ЕГЭ негативно. Опрос проводился с 1 — 2 октября. Так, 64% россиян назвали подготовку слишком «штампованной», а 27% участников считают, что ЕГЭ — это слишком большой стресс для ребенка. Лишь 5% респондентов одобряют данную форму государственной итоговой аттестации. Они отмечают широкий охват тем при подготовке к экзамену. 4% проголосовавших относятся к ЕГЭ нейтрально.

Результаты проведенного исследования показали, что отношение большинства россиян (83%) к ЕГЭ за последнее время не изменилось — как было негативным, таким оно и осталось. 8% участников раньше были лучшего мнения об этой системе в целом. 5% россиян заявили, что отношение осталось положительным. Отношение к ЕГЭ 4% россиян осталось нейтральным.

На днях стало известно о том, что Общественный совет при Рособрнадзоре рекомендовал федеральной службе вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ в 10-м классе. Аналитики Рамблера выяснили, планируют ли дети опрошенных воспользоваться данной возможностью в том случае, если данная инициатива будет принята. У 51% участников нет детей школьного возраста. Дети чуть менее половины опрошенных россиян (40%) не планируют сдавать ЕГЭ досрочно в 10-м классе, а 9% — планируют.

Большинство проголосовавших низко оценили уровень подготовки к ЕГЭ в целом. 19% россиян не смогли дать оценку уровню подготовки к ЕГЭ. 7% респондентов высоко оценивают подготовительный этап.

Ситуация с пандемией негативно сказалась на знаниях детей. Об этом заявили 84% опрошенных. По их мнению, дистанционное обучение не дало эффективных результатов. 9% участников ничего про это не знают. И лишь 7% россиян считают, что пандемия никак не сказалась на знаниях детей.

Находясь на дистанционном обучении, сдать хорошо ЕГЭ — невозможно. Так считают 66% россиян. По их словам, требования к детям растут, но знания не накапливаются. 26% респондентов заявили, что это сделать сложно, но возможно при больших усилиях. И лишь 8% россиян считают, что к ЕГЭ легко можно подготовиться, обучаясь дома в режиме онлайн, поскольку в стране есть все для этого возможности.

В исследовании приняли участие 1907 человек.