«Теоретически Ефремова к нам могут привезти, но практически шансов мало. Это связано с тем, что ФСИН старается соблюдать принцип территориальности, когда людей отправляют в колонии в своих регионах, недалеко от дома. А в Подмосковье много колоний. Если бы Ефремова все же привезли к нам, мы были бы только рады. С его помощью мы смогли бы поднять на высокий уровень лагерные самодеятельные театры. Так что мы в любом случае его ждем», — говорит Олег Павлович.