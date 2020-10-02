Актера Михаила Ефремова ждут в исправительных колониях Свердловской области. Об этом сказал URA.RU член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Олег Павлович.
«Теоретически Ефремова к нам могут привезти, но практически шансов мало. Это связано с тем, что ФСИН старается соблюдать принцип территориальности, когда людей отправляют в колонии в своих регионах, недалеко от дома. А в Подмосковье много колоний. Если бы Ефремова все же привезли к нам, мы были бы только рады. С его помощью мы смогли бы поднять на высокий уровень лагерные самодеятельные театры. Так что мы в любом случае его ждем», — говорит Олег Павлович.
Ранее URA.RU писало, что Михаил Ефремов 8 июня в пьяном виде выехал на встречную полосу и протаранил фургон доставки. Водитель фургона Сергей Захаров вскоре скончался в больнице. 8 сентября в суде Ефремов был признан виновным и приговорен к восьми годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, актер подал апелляционную жалобу с просьбой уменьшить срок наказания. При этом Ефремов высказал пожелание отбывать наказание в одной из колоний Чувашии, откуда идет история его семьи, где его корни.