Власти будут занимать деньги у россиян

Российское правительство всерьез взялось за финансовую грамотность граждан, считают наблюдатели. По словам экономистов, властям это нужно, чтобы россияне активнее вкладывались в облигации федерального займа (ОФЗ) и тем самым стимулировали развитие экономики страны. Это поможет российскому бюджету получить дополнительные деньги и обеспечит россиян подушкой безопасности в тяжелые времена, говорят эксперты.

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В IV квартале 2020 года Минфин намерен разместить облигаций на два триллиона рублей — на ту же сумму, что и по итогам всего 2019 года, говорится в графике аукционов на сайте ведомства. За первые три квартала было привлечено 2,8 трлн рублей, основной рост (1,27 трлн) пришелся на последние три месяца. За весь год Министерство финансов рассчитывает достичь уровня внутренних заимствований в 5-5,5 трлн рублей.

Государству из-за пандемии коронавируса и наступившего за ней кризиса нужны деньги, и облигации — один из способов их получить, обращает внимание эксперт Института современного развития Никита Масленников . «Это перспективное направление, которое развивается в последние два года. Но тогда объем ОФЗ и их лимит выпуска были небольшими, а сейчас заметен их рост: Минфин проводит рекордно успешные аукционы по продаже ОФЗ даже при таких внушительных объемах», — говорит он.

Для этого по стране при поддержке Минфина открываются центры финансовой грамотности. Сейчас их 24, но эксперты от таких центров охватывают 84 региона. За неполный 2020 год они провели больше 9 тысяч мероприятий (недель грамотности, марафонов, вебинаров), то есть почти треть за четыре последних года (31,5 тысячи). Выросло и число квалифицированных финансовых консультантов, работающих на базе центров финграмотности: если к концу 2019 года их насчитывалось 8,5 тысячи, то теперь — 9,5 тысячи человек.

«В апреле начался связанный с экономическими последствиями пандемии всплеск интереса граждан, который длится до сих пор. Люди хотят знать, как им сохранить деньги и как грамотно инвестировать, чтобы защитить свои доходы. От депозитов россияне тоже уходят: они менее прибыльные, чем те же ОФЗ или более рисковые акции», — пояснил агентству заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров

Деньги, вырученные от продажи ОФЗ, пойдут на развитие ключевых отраслей экономики для ее ускорения, продолжает Масленников. «Стоит ожидать увеличения доли облигаций прежде всего в сфере недвижимости и инфраструктуры, которые должны перезапустить экономику в долгосрочной перспективе. Но это опасная игра: если Минфин перегнет палку, то ударит по населению. Да, в перспективе люди получат прибыль, но на эти 5-10 лет, что покупаются облигации, у них забирают деньги, что скажется на их доходах и спросе в целом», — предупреждает экономист.

«Инициативу Минфина можно воспринимать как сигнал обычным гражданам, которым и так было можно приобретать такие бумаги, что им можно доверять, их можно покупать еще активнее, ведь государство гарантирует их защиту», — считает Валерий Миронов