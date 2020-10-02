«Прошу рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — цитирует содержание обращения RT.

Как напомнила Строкова, в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года. А введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в этот период.