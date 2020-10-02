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Родителям школьников могут дать отпуск на коронавирусные каникулы 

Ura.Ru 57 минут назад
Родителям учеников младших классов следует предоставлять оплачиваемый отпуск на время каникул, введенных из-за коронавируса. С соответствующей инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова. Обращения направлены главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Прошу рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с 1 по 4 класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — цитирует содержание обращения RT.

Как напомнила Строкова, в связи с пандемией коронавируса московские школьники уйдут на двухнедельные каникулы в начале учебного года. А введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в этот период.
Ранее мэр Москвы Сергея Собянина сообщил, что московские школьники отправятся на двухнедельные каникулы в октябре, пишет «Утро.ру». На конец сентября более 200 школ в РФ закрыли на карантин из-за коронавируса и гриппа, напоминает «Дни.ру». Однако пока Минпросвещения РФ не собирается массово переводить школьников на дистанционное обучение.
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Общество , Видео , Татьяна Голикова , Антон Котяков , Сергей Собянин , Минтруд , Госдума , Ytro.ru
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