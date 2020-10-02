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Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы

Вадим Дроздов
1 час назад
Бывшая уборщица Марина Удгодская, которая выиграла выборы на пост главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, 1-го октября официально вступила в новую должность. Инаугурация состоялась в администрации Чухломского района. Стоит отметить, что Марина Викторовна уже 5 лет состояла в партии "Единая Россия" и совмещала обязанности депутата и технички. Кроме этого женщина вела собственное хозяйство - разводила кур и кроликов. На выборах Удгодская опередила бывшего главу поселения Николая Локтева, набрав 61% голосов. После выборов Марина Удгодская призналась, что была "техническим кандидатом и создавала видимость конкуренции".
Общество,Видео,Марина Удгодская,Единая Россия,Костромская Область,
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