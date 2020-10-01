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Корчевников признался в страшном диагнозе 

Павел Тиунов 1 час назад
Корчевников признался в страшном диагнозе
Фото: РИА Новости
Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» признался, что частично потерял слух. Пять лет назад он перенес операцию по удалению опухоли, в процессе которой медики задели слуховой нерв.
Гостем последнего выпуска программы стал композитор Игорь Крутой. В беседе с Корчевниковым музыкальный деятель рассказал несколько забавных историй из жизни. Однако о самом смешном эпизоде биографии композитору пришлось умолчать, поскольку рассказать о нем без употребления матерных слов, по его словам, не получится.

«А я плохо слышу все равно!» — отметил Корчевников.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский журналист Дмитрий Гордон пообещал оставить Бориса Корчевникова «без штанов», обратившись в лондонский суд. Ведущий программы «Судьба человека» якобы использовал в своих шоу фрагменты из его интервью без указания авторства. Гордон назвал Корчевникова «мерзким негодяем» и пообещал отсудить у него многомиллионную компенсацию.
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Комментарии
Общество , Борис Корчевников , Игорь Крутой , Дмитрий Гордон
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