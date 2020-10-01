Россияне готовы уволиться из-за страха вакцинироваться 

Россияне готовы уволиться в том случае, если работодатель обяжет их пройти вакцинацию против коронавируса. Об этом заявили 48% опрошенных на портале «Рамблер». Опрос, проведенный аналитиками с 30 сентября — 1 октября, показал, что 30% участников пройдут вакцинацию добровольно. 13% респондентов не работают или являются пенсионерами. Лишь 9% россиян пойдут на этот шаг из-за страха потерять работу.

По мнению чуть более половины россиян, а именно 57%, вакцинация — это добровольная процедура, которая не должна разделяться на профессии. Однако мнение 24% россиян отличается от первой категории людей. Они считают, что любая работа, связанная с контактами, подразумевает вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке. 19% участников заявили, что проходить обязательную вакцинацию должны работники медицинских и образовательных учреждений, а также транспорта и коммунальной сферы.

Исследование показало, что большинство опрошенных (73%) не страдают хроническими заболеваниями легких. 17% россиян ими страдают давно. 10% участников лишь недавно столкнулись с данным недугом.

Почти половина проголосовавших (49%) считают, что в вакцинации от COVID-19 больше плюсов, чем минусов. Но 30% участников считают иначе — они отмечают больше минусов. 21% россиян видят в вакцинации одни сплошные минусы и ни одного плюса.

Пандемия коронавирусной инфекции коснулась социальной жизни россиян. Но уже летом у людей появилась возможность наладить связь с людьми. Этим воспользовались 56% россиян — с тех пор они ведут обычную жизнь, контактируя с другими. Однако 25% участников осознанно стали меньше общаться с людьми из-за страха заразиться коронавирусом. 19% респондентов признались, что их социальная жизнь не была столь активной и до пандемии.

В исследовании приняли участие 1417 человек.