«Я искренне раскаиваюсь»: Ефремов вновь признал вину 

Осужденный по делу о ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов в своей апелляционной жалобе заявил, что признает себя виновным и готов возместить ущерб пострадавшим. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщал «Рамблер», Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Адвокат актера подал апелляцию на приговор, в которой попросил суд смягчить своему подзащитному наказание до четырех лет условно.

Ефремов также подал апелляционную жалобу на приговор. В ней он признал себя виновным.

«Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим. Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Э. Пашаева», — говорится в документе, фотографию которого привел Mash.

Также актер заявил, что «искренне раскаивается», приносит извинения семье погибшего Сергея Захарова и просит суд смягчить приговор.

По данным Telegram-канала, письмо в суд Ефремов прислал из СИЗО-5. Он также полностью отказался от своих защитников, Пашаева и Шаргородской и уже выплатил 800 тысяч по иску старшего сына погибшего в ДТП.