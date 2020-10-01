Патриарх Кирилл обратился к Володину по поводу детей 

Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас подготовили проект закона об изъятии детей у родителей в течение 24 часов при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Вопрос об изъятии детей будет решать суд.

По мнению главы Русской православной церкви, принятие законопроекта «сопряжено с определенными рисками» и уже вызывало «беспокойство широкой общественности».

«Требование экстренного решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение», — заявил патриарх Кирилл, подчеркнув, что законопроект «не снижает риск злоупотреблений».

Он также напомнил, что законопроект, согласно пояснительной записке, разрабатывается в рамках реализации конституционной поправки о том, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

«Полагаю, что реализация данных высоких задач требует широкого общественного обсуждения вопроса концептуальных изменений в российское законодательство о семье, в чем целесообразно было бы принять участие представителям всех традиционных религий России, единогласно поддерживающих защиту семейных ценностей», — считает патриарх.

Кирилл попросил спикера Госдумы организовать широкое общественное обсуждение законопроекта, а также актуального состояния и перспектив изменений законодательства о семье в целом.