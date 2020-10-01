Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Патриарх Кирилл обратился к Володину по поводу детей 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
Патриарх Кирилл обратился к Володину по поводу детей
Фото: РИА Новости
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой организовать общественное обсуждение законопроекта, предусматривающего изъятие детей из семьи в течение 24 часов. Письмо патриарха опубликовано на сайте Русской православной церкви.
Как сообщал «Рамблер», ранее депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас подготовили проект закона об изъятии детей у родителей в течение 24 часов при непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Вопрос об изъятии детей будет решать суд.
По мнению главы Русской православной церкви, принятие законопроекта «сопряжено с определенными рисками» и уже вызывало «беспокойство широкой общественности».

«Требование экстренного решения суда по изыманию детей (в течение 24 часов) может привести к тому, что суд будет склонен опираться на мнение органов опеки, фактически легализуя предлагаемое ими решение», — заявил патриарх Кирилл, подчеркнув, что законопроект «не снижает риск злоупотреблений».

Он также напомнил, что законопроект, согласно пояснительной записке, разрабатывается в рамках реализации конституционной поправки о том, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

«Полагаю, что реализация данных высоких задач требует широкого общественного обсуждения вопроса концептуальных изменений в российское законодательство о семье, в чем целесообразно было бы принять участие представителям всех традиционных религий России, единогласно поддерживающих защиту семейных ценностей», — считает патриарх.

Кирилл попросил спикера Госдумы организовать широкое общественное обсуждение законопроекта, а также актуального состояния и перспектив изменений законодательства о семье в целом.
Видео дня. Кафельникова попалась на удочку экс-жениха Ходченковой
Комментарии
Общество , Политика , Павел Крашенинников , Андрей Клишас , Патриарх Кирилл , Вячеслав Володин , РПЦ , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
На руке Байдена во время дебатов заметили катетер
На руке Байдена во время дебатов заметили катетер
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
Пропавшую два года назад женщину нашли в море
«Я женщина»: как унизили чемпионку
«Я женщина»: как унизили чемпионку
Видео
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
01:26
Пашаева облили нечистотами у входа на телеканал
Происшествия
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
00:09
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Происшествия США
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
00:59
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
Общество
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Крушение F-35B попало на видео
00:09
Крушение F-35B попало на видео
Армия В мире
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение