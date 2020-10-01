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Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Сотни азербайджанцев «оккупировали» консульство в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Сотни азербайджанцев на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе приехали в консульство в Екатеринбурге, чтобы продлить свои загранпаспорта. Об этом пишет URA.RU.
По словам гражданина Азербайджана, приехавшего в консульство, приемный день там только два раза в месяц.

«Сегодня в Екатеринбург приехали азербайджанцы со всего Урала — с Сургута, Челябинска, Нижневартовска. Раньше можно было прилететь на родину и продлить, но сейчас из-за войны никто не рискует», — пояснил он.

Он также отметил, что первыми в консульство пропускают женщин с детьми, потом девушек всех возрастов, а уже затем идут мужчины.
Сейчас у здания находится более сотни граждан Азербайджана, пишет издание.
Как сообщал «Рамблер», 27 сентября обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Сегодня стало известно, что ВС Азербайджана начали бомбить город Степанакерт. А Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявило, что был сбит азербайджанский вертолет.
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Общество , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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