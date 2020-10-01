«Это не были дебаты в том смысле, как они бывали при Никсоне и Кеннеди. Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», — приводит слова телеведущего Владимира Познера НСН.