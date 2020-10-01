Накануне в Соединенных Штатах состоялся первый раунд теледебатов двух кандидатов в президенты — Дональда Трампа и Джо Байдена. Они запомнились взаимными нападками и оскорблениями.
«Это не были дебаты в том смысле, как они бывали при Никсоне и Кеннеди. Это были довольно постыдные обзывания друг друга и больше ничего. Они друг друга перебивали, друг друга не слушали. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление. После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», — приводит слова телеведущего Владимира Познера НСН.
Кроме того негативно оценили прошедшие дебаты и американские СМИ. Не в восторге от разыгранного спектакля оказались и зрители, опрос показал, что у многих увиденное вызвало лишь раздражение.
Ранее «Свободная пресса» писала новость о том, что в ходе теледебатов Джо Байден назвал действующего президента страны Трампа «щенком Путина». Кстати, на эту реплику обратили внимание Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что наблюдатели за ходом избирательной кампании в Соединенных Штатах фиксируют «новые проявления политической электоральной культуры в США».