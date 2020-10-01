Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео 

Густой туман окутал Челябинск . В Сети появляются видео города, практически полностью скрывшегося под белой пеленой.

В некоторых районах города видимость не превышает нескольких десятков метров. Власти Челябинска рекомендуют местным жителям временно отказаться от поездок на личном транспорте.

Из-за аномального природного явления в местном аэропорту второй день к ряду задерживаются рейсы. Были отложены вылеты в Казань, Ростов, Санкт-Петербург, Москву и другие города России. В воздушной гавани возникли проблемы и посадкой судов.