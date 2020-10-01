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Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
Густой туман окутал Челябинск. В Сети появляются видео города, практически полностью скрывшегося под белой пеленой.
В некоторых районах города видимость не превышает нескольких десятков метров. Власти Челябинска рекомендуют местным жителям временно отказаться от поездок на личном транспорте.
Из-за аномального природного явления в местном аэропорту второй день к ряду задерживаются рейсы. Были отложены вылеты в Казань, Ростов, Санкт-Петербург, Москву и другие города России. В воздушной гавани возникли проблемы и посадкой судов.
Общество , Видео , Челябинск
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