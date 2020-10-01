«Вы совсем обезумели?»: Соловьев разнес своих сотрудников 

Азербайджана. Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о своих помощниках в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube после того, как выяснил, что перепутаны сюжеты из Армении

В программе, посвященной ситуации в Нагорном Карабахе, телеведущий комментировал видеозапись, которая была сделана возле военного комиссариата в Баку. Однако в подводке к видео редакторы указали, что оно из Армении.

«Это не ошибка, это гораздо хуже, чем ошибка. Вы вообще понимаете, что вы творите? Когда такие напряженные отношения, когда каждое слово может вести… И вы себе позволяете такого рода ошибки? Вы совсем обезумели?» — поинтересовался он у помощников.

Соловьев подчеркнул, что у него просто нет слов, чтобы сказать, что именно он думает о действиях своей команды.