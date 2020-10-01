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Минцифры готовит проект о блокировке навязчивых звонков 

Газета.Ru 1 час назад
Россиян избавят от навязчивых звонков
Фото: газета.ру
Минцифры подготовило проект изменений в закон "О связи", который позволит бороться с телефонным спамом, на который часто жалуются жители России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей ведомства.
Согласно инициативе министерства, абонент сможет обратиться к своему оператору с требованием заблокировать номер спамера. Компания в свою очередь передаст данные в Роскомнадзор. Если информация о спаме подтвердится, номер будет заблокирован в течение суток.
Как пишет газета, опрошенные эксперты в целом положительно оценили данный проект, однако и отметили ряд существенных недостатков.
Так, президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский считает, что понятие телефонного спама в инициативе не разделяет трех различных явлений: рекламу, мошеннические действия и ложные сообщения о терроризме.
В свою очередь, представители "Ассоциации операторов телефонной связи" заявили, что проект следует доработать на предмет определения достоверности номера, от которого исходит телефонный спам.
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Комментарии
Общество , Юрий Домбровский , Роскомнадзор , газета "Известия"
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