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Познеру стало жаль США после дебатов Трампа и Байдена 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Познер пожалел США
Фото: РИА Новости
Телеведущий и журналист Владимир Познер оценил предвыборные дебаты лидера США Дональда Трампа и своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что политики в основном оскорбляли друг друга и бросали обвинения.

«А о серьезных вещах, о проблемах, которые сегодня существуют в Соединенных Штатах, как их решать, они вообще не говорили», — отметил Познер.

По мнению журналиста, дебаты кандидатов в президенты свелись к «постыдным обзываниям» друг друга.

«После просмотра этих дебатов мне стало жалко Америку», — отметил он.

В начале сентября Познер высказался о том, что США сменили свой статус из-за ситуации внутри страны. Он отметил, что теперь Америка не является примером для людей в мире. Познер вспомнил высказывание о том, что если в прошлом Америку любили, ненавидели и боялись, то теперь ее жалеют.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 29 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.
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Комментарии
Общество , Джозеф Байден , Владимир Познер , Дональд Трамп , США
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