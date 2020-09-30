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Микробиолог назвал главную ошибку заразившихся COVID-19 россиян 

News.ru 53 минуты назад
Названа главная ошибка заразившихся COVID-19 россиян
Фото: РИА Новости
Нежелание обращаться к врачам является главной ошибкой заразившихся COVID-19. Такое мнение высказал Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет, — посоветовал эксперт.

Он напомнил, что всё пневмотропные вирусы поражают дыхательную систему. К ним относится не только коронавирус, но и грипп, передаёт РИА Новости.
За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истекшие 24 часа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новая коронавирусная инфекция (COVID-19) может отразиться на работе многих внутренних органов и «напомнить» о себе осложнениями в работе сердца спустя несколько месяцев после того, как человек перенёс недуг. По мнению медиков, проблемы могут обнажиться даже в случае лёгкой формы COVID-19.
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Общество , Виктор Зуев , РИА Новости
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