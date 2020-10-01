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Онищенко объяснил рост случаев заражения COVID-19 в России 

Lenta.ru 22 минуты назад
Объяснен рост случаев заражения COVID-19 в России
Фото: Государственная Дума
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил рост случаев заражения коронавирусом. Об этом он сказал в интервью «Национальной службе новостей».
Депутат объяснил, что рост заболеваемости COVID-19 связан с тем, что сейчас идет сезонный подъем. Он рекомендовал россиянам соблюдать противоэпидемические правила и ответственно относиться к собственному здоровью.

«Ношение масок, гигиена рук, социальная дистанция, бережное отношение к старшему поколению — это надо делать», — пояснил Онищенко.

При этом он указал, что ограничительные меры из-за увеличения заболеваемости коронавирусом могут сделать только хуже.

«Посадим по домам — и никто ничего не будет соблюдать. И результат будет еще худший», — отметил Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная объяснила, что все будет зависеть от динамики заболеваемости и новые ограничительные меры могут понадобиться при ее росте. Она подчеркнула, что ужесточения можно будет избежать, если соблюдать рекомендованные на данный момент санитарные требования.
За последние сутки в России был зарегистрирован 8481 случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны. С начала пандемии в стране выявили 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах, 20 722 летальных исхода и 958 257 случаев выздоровления.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор
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