Россияне скупили билеты на отдых на удаленке

Россияне воспользовались длинными каникулами в школе и переходом на дистанционный режим работы и скупили билеты на отдых в октябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

В лидерах оказались российские курорты, а также курорты Турции . Директор АТОР подчеркнула, что россияне предпочитают внутренние направления, потому что по родной стране на фоне коронавируса им путешествовать спокойнее.

По мнению эксперта, россияне, которых перевели на удаленку, предпочитают работать онлайн с курортов.

«Люди просто хотят захватить ещё немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть», — пояснила Ломидзе.