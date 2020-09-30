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Учитель прокомментировал слухи о романе с Асмус 

Павел Тиунов 1 час назад
Учитель прокомментировал слухи о романе с Асмус
Фото: РИА Новости
Режиссер Алексей Учитель заявил, что информация о его романе с актрисой Кристиной Асмус не соответствует действительности, сообщает Telegram-канал «Звездач». Кинодеятель отметил, что поддерживает с артисткой теплые отношения, но не более того.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что 69-летнего Алексея Учителя увидели выходящим из ресторана на Патриарших прудах в сопровождении 32-летней Кристины Асмус. Пара якобы села в один автомобиль и уехала в неизвестном направлении.
Комментируя новость, Учитель отметил, что «не выходил из этого ресторана вообще», назвав слухи о романе с актрисой «полной чушью». Режиссер подчеркнул, что находится с Асмус в прекрасных отношениях. Они познакомились на съёмках фильма «Китобой» Учителя.

«Она замечательная. Она была в тяжелой ситуации после выхода фильма «Текст», но она все равно согласилась сняться в «Китобое», — заявил режиссер.

В новом фильме Учителя Асмус играет вебкам-модель, но, по его слвоам, «там все довольно целомудренно» и «ничего такого нет».
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии
Общество , Алексей Учитель , Кристина Асмус
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