Учитель прокомментировал слухи о романе с Асмус 

Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что 69-летнего Алексея Учителя увидели выходящим из ресторана на Патриарших прудах в сопровождении 32-летней Кристины Асмус. Пара якобы села в один автомобиль и уехала в неизвестном направлении.

Комментируя новость, Учитель отметил, что «не выходил из этого ресторана вообще», назвав слухи о романе с актрисой «полной чушью». Режиссер подчеркнул, что находится с Асмус в прекрасных отношениях. Они познакомились на съёмках фильма «Китобой» Учителя.

«Она замечательная. Она была в тяжелой ситуации после выхода фильма «Текст», но она все равно согласилась сняться в «Китобое», — заявил режиссер.

В новом фильме Учителя Асмус играет вебкам-модель, но, по его слвоам, «там все довольно целомудренно» и «ничего такого нет».