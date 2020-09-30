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Дело Ефремова дошло до Кремля 

Вероника Полынина 1 час назад
Дело Ефремова дошло до Кремля
Фото: ТАСС
Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, попросила президента РФ Владимира Путина помочь восстановить ее доброе имя.
Как пишет «Московский комсомолец», Стерхова написала заявление на имя Путина, в котором пожаловалась на действия адвоката Виталия Бородина. Он вызвался представлять ее интересы в суде, а на деле якобы помог участковому составить подложный документ, на основании которого женщине отказали в признании потерпевшей. В документе отмечалось, в частности, что Захаров снимал у Стерховой койко-место.
По словам Стерховой, адвокат Бородин был связан с защитником Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым.
Гражданская жена Захарова также указала, что писала жалобы в Следственный комитет, Генпрокуратуру, МВД, Минюст, Федеральную адвокатскую палату, однако ни в одной из инстанций ей не ответили.

«Поэтому прошу помочь мне установить правду, восстановить доброе имя, честь и достоинство. Взять на контроль проверку моих доводов», — говорится в обращении.

Как сообщал «Рамблер», авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. В результате ДТП погиб житель Рязани Сергей Захаров. Потерпевшими по делу в суде были признаны четыре человека: жена, брат и двое сыновей Сергея Захарова. Сожительнице погибшего Ирине Стерховой в признании потерпевшей отказали.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Виталий Бородин , Сергей Захаров , Ирина Стерхова , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , СКР , МВД , Московский комсомолец
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