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Раскрыты главные преимущества отдыха в России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Путешественники раскрыли главные преимущества отдыха на российских курортах. Их мнения представлены в исследовании сервиса путешествий Ostrovok.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Раскрыты главные преимущества отдыха в России
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
Согласно полученным данным, самое большое впечатление на туристов производят красивая природа и живописная местность — об этом сообщили 40 процентов опрошенных. В то же время 21 процент отдыхающих высоко оценили местные развлечения и достопримечательности.
Кроме того, каждый десятый респондент отметил, что остался доволен итоговой стоимостью отдыха в России. Так, в среднем цена бронирования отеля на три ночи в июне — сентябре составила 12 700 рублей. Самыми востребованными категориями стали трехзвездочные и четырехзвездочные гостиницы.
Вдобавок 10 процентов туристов рассказали, что им понравилась кухня и дружелюбное отношение со стороны местных жителей. Еще девять процентов путешественников удивила высокая транспортная доступность российских туристических направлений. Столько же участников опроса положительно высказались о выбранной ими гостинице.
Однако 13 процентов россиян признались, что им не понравилось проводить отпуск в России. При этом 30 процентов опрошенных вовсе не отправились в путешествие в этом сезоне.
В сентябре были названы самые популярные туристические направления в России. Выяснилось, что с мая по август 2020 года чаще всего туристы отправлялись в Краснодарский край. При этом 42 процента россиян предпочли провести в регионе свой отдых.
Общество,Lenta.ru,Россия,
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