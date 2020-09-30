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В Роспотребнадзоре назвали условие новых ограничений из-за COVID-19 

РИА Новости 32 минуты назад
Россиянам назвали условие новых ограничительных мер
Фото: РИА Новости
В Роспотребнадзоре не исключили возможность введения дополнительных ограничений для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры", — заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист пояснила, что это решение зависит от динамики заболеваемости в стране.
Ставки на новости: Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. Всего зафиксировано более 33,4 миллиона случаев заражения. Более миллиона человек скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировано свыше 1,17 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 958 тысяч человек выздоровели, около 20,7 тысячи пациентов скончались. В последние недели зафиксирован рост количества инфицированных. Минувшим днем коронавирусом заразился 8481 человек.
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Общество , Роспотребнадзор
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