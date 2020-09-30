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Для проживания в Москве россиянам требуется 100 тысяч рублей 

Лера Букина 1 час назад
Для проживания в Москве россиянам требуется 100 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Для того, чтобы прожить месяц в Москве, россиянам требуется не менее 100 тысяч рублей. Об этом заявили 40% участников исследования. Опрос проводился с 29-30 сентября на портале «Рамблер». 23% респондентов заявили, что им хватило бы 50 тысяч рублей для проживания в столице. 21% россиян ответили, что им бы потребовалось не менее 70 тысяч рублей. 11% опрошенных считают, что прожить можно на 30 тысяч рублей в Москве. И лишь 5% — на 15 тысяч рублей.
Аналитиками Рамблера было выявлено, что россияне по-разному воспринимают понятие «экономия денежных средств». Для чуть менее половины опрошенных (48%) экономия — это делать все понемногу. Например, раз в месяц позволять себе ходить в ресторан, покупать не впрок одежду, путешествовать, но не несколько раз в течение года, а один. Для 26% опрошенных экономия — это отказ от походов в кафе и иные подобные заведения. Для 15% участников экономия — это отказ от путешествий. Для 10% россиян экономия — это отказ от покупок одежды. Для 1% респондентов экономия — это отказ от покупок желаемых продуктов питания.
Выяснилось, что более половины респондентов (57%) экономят уже очень много лет. 20% участников не экономят в принципе, 19% проголосовавших экономят с начала пандемии, 4% россиян экономят с лета.
Результаты данного исследования показали, что для 66% россиян потеря работы — это поистине критическая ситуация, поскольку в семье работают только они. 19% опрошенных не работают или являются пенсионерами. 15% не могут назвать критической ситуацию, связанную с потерей работы.
Экономика и пандемия — это теперь уже два взаимосвязанных вопроса. Аналитики Рамблера опросили россиян по этому поводу, выяснив, выдержит ли, по мнению граждан, экономика вторую волну пандемии в случае ее появления. Мнение разделилось. Так, 36% россиян склоняется к тому, этого сделать не удастся, хотя в этом не уверены, 34% участников считают, что экономика точно не выдержит второй волны пандемии, так как она не может еще отойти от первой. 30% россиян считают, что Россия достаточно подготовлена ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции.
В исследовании приняли участие 2482 человека.
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Общество , Москва
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