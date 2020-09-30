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Соловьев вступился за Андрея Малахова 

Павел Тиунов 30 минут назад
Соловьев вступился за Андрея Малахова
Фото: РИА Новости
Телевизионные шоу, типа «Пусть говорят», «Прямой эфир», «Звезды сошлись» имеют право на существование, поскольку в России культивируется свобода слова, заявил РИА ФАН телеведущий Владимир Соловьев. Так журналист отреагировал на письмо Марии Шукшиной президенту РФ Владимиру Путину с требованием закрыть вышеуказанные проекты.
Как сообщал «Рамблер», Шукшина в своем письме указала на то, что подобные ток-шоу делают россиян бескультурными и развращают их. В первую очередь телевидение, по ее словам, должно заниматься «созиданием добра», а не транслировать грязь и разврат. Артистка попросила национального лидера посодействовать в решении проблемы. Позицию популярной актрисы поддержал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.
Комментируя инициативу Шукшиной, телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что в России — свобода слова.

«Хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена», — пояснил он.

При этом Соловьев выразил уверенность, что актриса скорее всего руководствуется лучшими побуждениями и имеет право на свое мнение.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии
Общество , Мария Шукшина , Андрей Малахов , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Общественная палата России , РИА ФАН
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