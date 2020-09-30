Соловьев вступился за Андрея Малахова 

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Как сообщал «Рамблер», Шукшина в своем письме указала на то, что подобные ток-шоу делают россиян бескультурными и развращают их. В первую очередь телевидение, по ее словам, должно заниматься «созиданием добра», а не транслировать грязь и разврат. Артистка попросила национального лидера посодействовать в решении проблемы. Позицию популярной актрисы поддержал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Комментируя инициативу Шукшиной, телеведущий Владимир Соловьев напомнил, что в России — свобода слова.

«Хочу напомнить, что у нас в стране цензура запрещена», — пояснил он.

При этом Соловьев выразил уверенность, что актриса скорее всего руководствуется лучшими побуждениями и имеет право на свое мнение.