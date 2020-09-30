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Россияне обрушились на Соболева за издевки над Киселевым 

Алиса Селезнёва 40 минут назад
Россияне обрушились на Соболева за издевки над Киселевым
Фото: РИА Новости
Комик Илья Соболев спародировал в Instagram журналиста Дмитрия Киселева, который снял видео из томского номера Навального, и подвергся критике.
«Рамблер» писал, что ранее телеведущий Дмитрий Киселев переночевал в номере томского отеля, где, как предполагается, был отравлен российский блогер Алексей Навальный. Журналист отметил, что, по логике западных экспертов, он должен был на себе ощутить остаточное присутствие отравляющего вещества «Новичка», но вернулся домой абсолютно здоровым.
Видеосюжет Киселева спародировал комик Илья Соболев.
Одетый, как и Киселев, в белый банный халат, Соболев изобразил бритье перед зеркалом, подчеркнув, что звал с собой всех людей в мире, но они побрезговали приехать туда, где был Киселев.
Соболев также отметил, что запах «профессионализма» журналиста не выветрился из номера и спустя несколько дней.
Часть подписчиков восхитилась юмором комика, однако были и критические комментарии.

«Это номер, где шестерки Навального забрали якобы отравленную воду. Киселев показывает, что об отравлении речи быть не может. Речь идет о первичной причине съемки. Последующий пытается высмеять Киселева. Он отвлекает от того, как Навальный в очередной раз облажался», — заявил vadimith_11.

В свою очередь Соболев отметил, что «всё может быть» и поставил смайлик.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии 1
Общество , Илья Соболев , Алексей Навальный , Дмитрий Киселев
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