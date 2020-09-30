Российские интернет-пользователи прокомментировали новости о мощном звуке взрыва, раздавшемся днем 30 сентября в Париже. Инцидент стал поводом для шуток.

Как писал «Рамблер», сначала СМИ сообщили, что в Париже произошел взрыв, звук которого был слышен по всему городу и в пригородах.

Позже власти объяснили, что взрыв не было, шум раздался, когда реактивный самолет пересек звуковой барьер.

У россиян появились свои версии по поводу звука.

«Макрон от жены взбучку получает, гул стоит на весь Париж», - написал в твиттере пользователь Владимир Владимирович (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Это Путин виноват. Ну, по крайней мере, - Лукашенко. Завтра демократическая пресса выяснит точное мнение Госдепа и потребует санкций. Хотя, санкции можно требовать и сегодня - Госдеп одобрит задним числом», - заявил пользователь «Рамблера» под ником Омар Хайямыч.

«Опять не свежие круасаны ?» - написал Podshivalov Vitaly.