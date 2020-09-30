В России могут исчезнуть кинотеатры 

«20% кинотеатров еще вообще не открыли свои залы, 10 регионов находятся ещё под запретом. Если вдруг, я в это вообще не верю, хочется не верить, кинотеатры совсем закроют во второй раз во всей стране, то полностью убьют. Кинопоказа не будет», — отметил он.