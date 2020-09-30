В России могут исчезнуть кинотеатры 

Повторное закрытие кинотеатров для предотвращения распространения коронавируса убьет их. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил генеральный директор компании «СБ фильм» Сергей Сорочкин.
По его словам, сейчас отрасль находится «в очень тяжелом состоянии».
«20% кинотеатров еще вообще не открыли свои залы, 10 регионов находятся ещё под запретом. Если вдруг, я в это вообще не верю, хочется не верить, кинотеатры совсем закроют во второй раз во всей стране, то полностью убьют. Кинопоказа не будет», — отметил он.
Сергей Сорочкин подчеркнул, что сейчас на посещаемость кинотеатров влияет боязнь людей заразиться COVID-19, отсутствие крупных голливудских премьер и снижение доходов у населения.
«Голливуд переносит релизы — это всем понятно, потому что у них кинотеатры закрыты до сих пор во Флориде, Нью-Йорке, в Калифорнии, Лос-Анджелесе, и они бьют по всем кинотеатрам во всем мире», — пояснил он.
«Рамблер» писал, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал контролерам регулярно проверять в масках ли зрители во время киносеанса и выводить из зала тех, кто отказывается их надевать.