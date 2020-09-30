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Назван самый любимый у россиян фильм «Мосфильма» 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Назван самый любимый у россиян фильм «Мосфильма»
Фото: кадр из фильма “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”, режиссер Леонид Гайдай
Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" провел опрос, который показал, что самой любимой картиной одноименной студии у россиян является "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", сообщает "Газета.ру".
Этому фильму отдали предпочтение 69% опрошенных. На втором месте оказался фильм "Иван Васильевич меняет профессию" — 64%, третье место — у "Бриллиантовой руки" — 61%.
В топ-10 вошли "Операция «Ы" и другие приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Любовь и голуби", "Девчата", "Москва слезам не верит" и "Двенадцать стульев".
Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" — совместный проект "Цифрового телевидения", медиахолдинга ВГТРК и киноконцерна "Мосфильм". Киноканал доступен абонентам платного телевидения с 1 сентября.
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Общество , Социология , Телевидение , Газета.Ru , ВГТРК
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