Россиянам больше не придется платить чаевые 

Роспотребнадзора. Для защиты прав потребителей с января 2021 года ресторанам и кафе будет запрещено включать чаевые в чек. Об этом говорится в сообщении на сайте

В ведомстве отметили, что правительством России утверждены новые правила оказания услуг общественного питания.

«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании услуг», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также отметил, что клиентам запрещено оказывать платные услуги без их согласия. И кафе и рестораны должны будут уведомить посетителей, какие услуги платные, а какие бесплатные.

«Рамблер» писал, что ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России заявил, что никаких нововведений в документе нет, так как клиенты и сегодня не обязаны оставлять чаевые.