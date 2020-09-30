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Самолет Росгидромета прилетел в Крым для вызова осадков 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Самолет Росгидромета прилетел в Крым для вызова осадков
Фото: Пресс-служба Росгидромета
Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь для выполнения госконтракта с правительством Крыма, предусматривающего искусственное провоцирование осадков над полуостровом. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.
Самолет оснащен полным комплексом научной аппаратуры для определения параметров облаков и воздействия на них.

— В состав экспедиции включены сотрудники Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, летный экипаж и технические специалисты для обслуживания авиатехники, — уточнили в Росгидромете. — После проведения активных воздействий в течение одного сезона объем выпадающих осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может увеличиться на 10-30 процентов.

В Росгидромете объяснили и алгоритм вызывания осадков. На борту самолета-метеолаборатории установлен специальный измерительно-вычислительный комплекс, и когда Як-42Д войдет в зону облачности, будет собрана необходимая информация о микроструктуре облаков, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды. При повторном заходе самолет начнет отстреливать пиропатроны с йодистым серебром

— Все работы соответствуют строгим экологическим нормативам, — заверили в Гидромете. — Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе.

Напомним, на полуострове сейчас наблюдается засуха, которую называют сильнейшей за последние 150 лет. Практически полностью пересохли реки Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. А в Партизанском и Симферопольском водохранилищах осталось всего 17 процентов от проектного объема воды. В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарасйком районах введено водоснабжение по графику.

Справка "РГ"

Центральная аэрологическая обсерватория — ведущая организация Росгидромета в разработке научных методов активных воздействий для регулирования осадков. С 1980-х годов она ведет экспериментальные практические работы в области искусственного увеличения осадков. Первыми регионами стали Ставропольский край, Молдавия и Пензенская область. "Засев" облаков также проводился в Сибири, на Северном Кавказе, в Центрально-Черноземной области. Искусственным увеличением осадков с 1980 годов занимались Китай, Испания, Сирия, Иран, Марокко, Бразилия, Аргентина, США, Болгария, ОАЭ.
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Комментарии 1
Общество , Росгидромет , Республика Крым , Симферополь
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