"Пьяные дети, жуткая грязь": Гришковец о Севастополе

Также артист возмутился тем, что из-за коронавирусных ограничений во многих городах России все еще остаются закрытыми театры и отменяются спектакли: "При этом в барах можно, а в театре нельзя!". Потом, однако, артист добавил, что Севастополь – единственный город в стране, в котором люди "смело и решительно собрались в театре".