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"Пьяные дети, жуткая грязь": Гришковец о барах в центре Севастополя

РИА Новости Крым
1 час назад
Евгений Гришковец раскритиковал бары в центре Севастополя. В приветственной речи перед началом своего спектакля он рассказал зрителям о своем впечатлении от "стометровки" с барами, расположенной в нескольких метрах от Артбухты и Приморского бульвара.
"Пьяные дети, жуткая грязь": Гришковец о Севастополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я вот в субботу вышел на "стометровку" Я понял, что в России не существует ни Роспотребнадзора, ни пожарных, ни санэпидемстанции. Пьяные дети, жуткая грязь! Если какой-то вирус зародится на территории России, у меня не будет сомнений, откуда он взялся! Как это возможно, в центре такого прекрасного города, которым гордятся даже те люди, которые никогда здесь не бывали Ну вот, не побывали, поэтому и гордятся. Я просто не понимаю, почему это сохраняется? Притом, что город преображается, украшается, становится все белее и белее ", - эмоционально произнес Гришковец.
Также артист возмутился тем, что из-за коронавирусных ограничений во многих городах России все еще остаются закрытыми театры и отменяются спектакли: "При этом в барах можно, а в театре нельзя!". Потом, однако, артист добавил, что Севастополь – единственный город в стране, в котором люди "смело и решительно собрались в театре".
Этим летом своими впечатлениями от Крымского полуострова поделились музыканты Игорь Скляр и Юрий Лоза. По словам Скляра, Крым меняется в лучшую сторону, но самим крымчанам еще стоит поработать над собой. Юрий Лоза и вовсе отметил, что "почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег".
Общество,Игорь Скляр,Евгений Гришковец,Юрий Лоза,Роспотребнадзор,Севастополь,Россия,
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