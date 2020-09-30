"Пьяные дети, жуткая грязь": Гришковец о Севастополе

"Я вот в субботу вышел на "стометровку" Я понял, что в России не существует ни Роспотребнадзора, ни пожарных, ни санэпидемстанции. Пьяные дети, жуткая грязь! Если какой-то вирус зародится на территории России, у меня не будет сомнений, откуда он взялся! Как это возможно, в центре такого прекрасного города, которым гордятся даже те люди, которые никогда здесь не бывали Ну вот, не побывали, поэтому и гордятся. Я просто не понимаю, почему это сохраняется? Притом, что город преображается, украшается, становится все белее и белее ", - эмоционально произнес Гришковец.